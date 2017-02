SVS vor S04: "Sogar auf Busfahrer aufpassen"

Kenan Kocak warnte vor Schalke 04

Der Zweitligist SV Sandhausen geht das Achtelfinale gegen Schalke 04 am Mittwoch gleichermaßen mit Respekt und Zuversicht an.

"Wir brauchen nicht auf die Stärken von Schalke eingehen. Da muss man eigentlich sogar auf den Busfahrer aufpassen", sagte Trainer Kenan Kocak: "Wir haben großen Respekt vor Schalke 04. Es werden auch viele Gästefans hier sein - nichtsdestoweniger rechnen wir uns etwas aus". Kocak betonte: "Wir versuchen dennoch, das Spiel innerhalb von 90 Minuten zu entscheiden." Elfmeter wolle er nicht trainieren.

Das Selbstbewusstsein rührt von den Erfolgen in der Liga - beide Punktspiele in diesem Jahr hatte der SVS gewonnen. Sandhausen schlug Fortuna Düsseldorf 3:0 und Erzgebirge Aue mit 2:0. "Das Spiel gegen Aue war ein richtiger Charaktertest. Nach den beiden Siegen in diesem Jahr ist die Stimmung im Team bestens", verriet Kocak. Die Mannschaft rangiert in der 2. Liga aktuell auf dem sechsten Platz.