UEFA-Boss Ceferin schließt Superliga aus

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hält es für ausgeschlossen, dass jemals über der heutigen Champions League eine Superliga für privilegierte europäische Klubs zustande kommen wird. Der Nachfolger von Michel Platini an der Spitze der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ist sich aber bewusst, dass die Idee einer geschlossenen Liga von verschiedenen GroßKlubs seit einigen Jahren thematisiert wird.

Ceferin stellt sich gegen derartige Pläne. "Der Traum, sich für die Champions League oder die Europa League zu qualifizieren, muss für alle am Leben bleiben", betonte der Slowene am Donnerstag vor italienischen Medien in Rom.

Er sei überzeugt, dass selbst Entscheidungsträger großer europäischer Klubs dieser Meinung seien. "Ich bin sicher, dass es in der Vergangenheit verschiedene Missverständnisse zwischen der UEFA und den Vereinen gegeben hat."

