Fix! Advocaat wird neuer Bondscoach

Dick Advocaat ist zum dritten Mal Trainer der Niederlande

Dick Advocaat ist neuer Nationaltrainer der Niederlande. Der 69-Jährige wurde am Dienstagmorgen bei einer Pressekonferenz des niederländischen Fußballverbandes KNVB offiziell vorgestellt. Assistent des ehemaligen Gladbach-Trainers wird Ex-Europameister Ruud Gullit.

Advocaat, derzeit noch beim türkischen Top-Klub Fenerbahçe unter Vertrag, wird zum dritten Mal den Job als Bondscoach übernehmen. Der Verband hatte sich Ende März wegen sportlicher Erfolgslosigkeit von Danny Blind getrennt.

Der Trainer will zunächst die Saison in der Türkei beenden und seine neue Aufgabe bei Oranje im Juni antreten. Seine erste wichtige Aufgabe ist das Qualifikationsspiel gegen Luxemburg am 9. Juni.

Die Niederlande drohen nach der verpassten EM 2016 in Frankreich auch in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Russland im kommenden Jahr zu scheitern.