BVB-Bubis vor Einzug ins A-Jugend-Finale

Die U19 des BVB gewinnt das Hinspiel beim VfL Wolfsburg

Die U19 von Borussia Dortmund steht mit einem Bein im Finale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Der Meister der Bundesliga West gewann das Halbfinal-Hinspiel beim VfL Wolfsburg mit 3:2.

Der Bundesliga- und Champions-League-erfahrene Dženis Burnić avancierte mit zwei Treffern in der Schlussphase (75./84.) zum Matchwinner für die BVB-Bubis. Beim Team von Trainer Benjamin Hoffmann stand auch Felix Passlack aus dem Profi-Team in der Startelf.

"Die Jungs haben sich an den Plan gehalten. Wir sind zufrieden, aber es ist erst Halbzeit. Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc haben den Jungs gerade gratuliert", sagte Hoffmann bei "Sport1".

Umstrittener Foulelfmeter zum 3:2

Wolfsburg war in einer temporeichen Partie im ersten Durchgang durch Timothy Mason (13.) in Führung gegangen. Ein Eigentor von Jannis Heuer (23.) bescherte den Dortmundern zunächst den Ausgleich, ehe Richmond Tachie die Gastgeber erneut in Front schoss.

Burnić' Doppelpack drehte die Partie. Der zweite Treffer des Mittelfeldspielers fiel allerdings durch einen umstrittenen Foulelfmeter.

Das Rückspiel steigt am Montag (18:30) in Dortmund. Im zweiten Halbfinale stehen sich am Mittwoch (16:30 Uhr im Liveticker) Bayern München und Schalke 04 gegenüber.