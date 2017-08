Stürmerstar Gonzalo Higuaín hat es nicht ins argentinische Nationalteam geschafft. Teamchef Jorge Sampaoli verzichtet in den kommenden WM-Qualifikationsspielen gegen Uruguay und Venezuela freiwillig auf den 29-Jährigen von Champions-League-Finalist Juventus. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Kader hervor.

Higuaín hat seine Klubleistungen im Nationalteam zu oft nicht bestätigt. Sein Ruf in der Heimat ist schlecht, vergab der Millionenmann doch im verlorenen WM-Finale 2014 ebenso wie in den Copa-America-Endspielen 2015 und 2016 Großchancen. Als aktueller Tabellenfünfter der Südamerika-Quali muss Argentinien um die WM-Teilnahme 2018 in Russland zittern.

apa