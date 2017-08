Dárdai hofft auf ungarischen Gegner

Startet mit Hertha in der Europa League: Pál Dárdai

Hertha-Trainer Pál Dárdai wünscht sich einen Gegner aus seiner ungarischen Heimat in der Vorrunde der Europa League.

"Ich wäre froh, wenn Videoton gegen Partizan Belgrad weiterkommt und dann in unsere Gruppe kommt", erklärte der 41-Jährige und scherzte: "Das wäre schön für mich - ein paar extra Tage in Ungarn und das umsonst". Das Team aus Székesfehérvár hat am Donnerstag zuhause nach dem 0:0 im Hinspiel eine gute Ausgangslage. "Eine große Mannschaft würde ich mir auch noch wünschen", so Dárdai weiter.

Die Alte Dame steht erstmals seit acht Jahren wieder in der Gruppenphase des internationalen Wettbewerbs. Bei der Auslosung am Freitag in Monaco werden sich die Berliner definitiv nicht im letzten der insgesamt vier Lostöpfe mit jeweils zwölf Teams befinden.

Haraguchi-Wechsel in der Schwebe

Unterdessen ist die Zukunft von Genki Haraguchi bei der Hertha weiterhin offen. "Wenn er bleibt, arbeiten wir daran, dass er besser wird. Wenn er weg will, kann man nichts machen", erklärte Dárdai. Der Vertrag des Japaners läuft nach dieser Saison aus.

Nach einer Unterschenkelverletzung absolvierte Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt derweil eine individuelle Einheit und soll zeitnah wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren.