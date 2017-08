Vidal-Ärger? Alkohol und Randale im Kasino

Arturo Vidal hat laut chilenischen Medien für einen Skandal gesorgt

Bayern Münchens Arturo Vidal befindet sich derzeit bei seiner Landesauswahl in Chile. Doch nach seiner Ankunft in der Heimat droht dem 30-Jährigen bereits Ärger.

Chilenische Medien berichten, dass der Kapitän der Nationalmannschaft in einen Skandal verwickelt ist. Mit Freunden hat Vidal im Hotel des Kasinos Sun Monticello in der Hafenstadt Viña del Mar mehrere Zimmer angemietet. Dort soll der Chilene bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und für Ruhestörung gesorgt haben. Laut dem Radiosender "ADN" sind dabei in insgesamt zwölf Räumen erhebliche Schäden entstanden.

Die Feierlichkeiten wurden demnach erst beendet, als die örtliche Polizei das nächtliche Treiben der Entourage gegen 7:30 Uhr beendete. Hotelangestellte hatten die Polizei zuvor gerufen, um Vidal und seine Freunde des Hauses zu verweisen.

Pikant: Das besagte Hotel ist auch der Ort, an dem Vidal im Jahr 2015 bereits für eine Eskapade sorgte. Nachdem er im Sun Monticello feierte, fuhr er in Begleitung seiner Frau unter Alkoholeinfluss in seinem Ferrari nach Hause und sorgte für einen Unfall. Seine Frau erlitt dabei eine leichte Verletzung am Ellenbogen.

Vidal: "Medien wollen meinen Ruf beschmutzen"

Zu den jüngsten Anschuldigungen in den Medien hat der Mittelfeldspieler bereits einige Stunden nach den Vorfällen beim Training der "Selección" Stellung genommen. "Ich weiß nicht, wovon Sie reden", entgegnete er Reportern bei seiner Ankunft am Trainingsplatz: "Ich komme gerade von Zuhause. Ich streite alles ab. Die Medien wollen meinen Ruf beschmutzen."

Demnach sei Vidal zwar in dem Hotel gewesen, habe sich allerdings nach dem Abendessen verabschiedet. Der Bayern-Star habe sich vielmehr darauf gefreut, mit der Nationalmannschaft "gut zu spielen und den nächsten Schritt in Richtung WM-Qualifikation zu machen".

Bereits am Freitag (00:30 Uhr MESZ) bestreitet Chile das wichtige Spiel gegen Paraguay. Vor dem Doppelspieltag in der Südamerika-Qualifikation rangiert "La Roja" mit 23 Punkten auf Platz vier.