Flüchtet Bayerns Rafinha auf die Insel?

Rafinha (l.) soll vom FC Chelsea umworben werden

Eigentlich hat die Saison für Rafinha beim FC Bayern vielversprechend begonnen. Doch dem Brasilianer droht aufgrund der großen Konkurrenz auf seiner Position die Bank. Möglich, dass der 31-Jährige kurz vor dem Ende des Sommer-Transferfensters noch nach England wechselt.

Denn unter Trainer Carlo Ancelotti wird Joshua Kimmich auf der Position des Rechtsverteidigers in dieser Saison wohl die besten Karten haben. Zudem hatte sich auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zuletzt begeistert von den Qualitäten des Confed-Cup-Siegers gezeigt, der in die Fußstapfen von Philipp Lahm treten soll. Für Rafinha, der in Kimmichs Abwesenheit noch das erste Pflichtspiel der Saison (Supercup gegen Borussia Dortmund) von Beginn an betritt, wäre deshalb in Zukunft nur der Bankplatz übrig.

Nun soll der Rechtsverteidiger auf dem Zettel von Englands Meister FC Chelsea stehen, wie die "Bild" berichtet. Rafinha hat in München nur noch ein Jahr Vertrag, entsprechend günstig wäre ein Last-Minute-Kauf für den FC Chelsea.

Ob er unter Blues-Teammanager Antonio Conte allerdings öfter zum Zug kommt, ist angesichts der Personallage in London nicht gesichert. Schließlich gilt César Azpilicueta auf Rafinhas Position als gesetzt.

Ferner gilt als unwahrscheinlich, dass der FC Bayern den Ergänzungsspieler so kurzfristig noch abgeben wird. Sollte sich Kimmich verletzen, würde Rafinha erneut in die erste Elf rücken. Der Brasilianer schnürt seit 2011 die Schuhe für den FC Bayern und bestritt seither über 200 Pflichtspiele für die Münchener.