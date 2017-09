Oranje-Rekordtorschütze fehlt verletzt

Robin van Persie verletzte sich gegen Frankreich am Knie

Stürmer Robin van Persie fällt für das WM-Qualifikationsspiel der Niederlande gegen Bulgarien am Sonntag verletzt aus. Der 34-Jährige verletzte sich bei der 0:4-Niederlage gegen Frankreich am Knie und reiste bereits aus dem Kreis der Elftal ab. Das vermeldete der Verband am Freitag. Van Persie war nach 64 Minuten für Vincent Janssen eingewechselt worden.

Trainer Dick Advocaat hatte van Persie nach zweijähriger Pause wieder zur Nationalmannschaft eingeladen. Der Stürmer von Fenerbahçe ist mit 50 Treffern Oranje-Rekordtorschütze. Die Niederländer zittern in der Gruppe A drei Spieltage vor Schluss als Vierter um die WM-Teilnahme.