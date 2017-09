Alter Bekannter leitet Quali-Spiel gegen Norwegen

Gediminas Mazeika pfeift das DFB-Spiel gegen Norwegen

Der litauische Schiedsrichter Gediminas Mazeika leitet das Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation am Montag (20:45 Uhr/"RTL") in Stuttgart gegen Norwegen.

Mit dem 39-Jährigen aus Kaunas, seit 2008 FIFA-Referee, hat die DFB-Elf bislang gute Erfahrungen gemacht: Im September 2013 war Mazeika beim 3:0 der späteren Weltmeister auf den Färöern im Einsatz.

Damals trafen Per Mertesacker, Mesut Özil (Foulelfmeter) und Thomas Müller für Deutschland, der Färinger Atli Gregersen flog nach einer Notbremse vom Platz. In Stuttgart kann die Mannschaft im Siegesfall vorzeitig das WM-Ticket für 2018 lösen, sofern Verfolger Nordirland nicht gegen Tschechien gewinnt.