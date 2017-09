Stimmen: "Hat Riesenspaß gemacht zuzuschauen"

Jogi Löw (re.) und Timo Werner hatten in Stuttgart jede Menge Spaß

Nach dem glanzvollen 6:0 Sieg gegen Norwegen zeigte sich Bundestrainer Joachim Löw äußerst zufrieden mit der Vorstellung des DFB-Teams. Doppeltorschütze Timo Werner bedankt sich beim Stuttgarter Publikum für die Unterstützung. Die Stimmen zum Spiel:

Joachim Löw (Bundestrainer): "Es war das erste Heimspiel seit längerer Zeit, die Zuschauer waren heiß, die Mannschaft zu sehen. Wir haben mit schönen Kombinationen und Toren unseren Teil zur guten Stimmung beigetragen. Wir haben nach dem Tschechien-Spiel gesagt, dass wir wieder einen anderen Spirit in der Mannschaft haben wollen. Wir haben wahnsinnig viele gute Laufwege gemacht, wenn man diese Wege geht, bekommt man zwangsläufig Torchancen. Wir wollten heute mehr Torabschlüsse, das war unser Ziel. Es hat heute Riesenspaß gemacht, zuzuschauen.

Timo Werner: "Heute sind wir von der Einstellung anders aufgetreten und sind von der ersten Minute draufgegangen. Auch nach dem 1:0 haben wir nicht aufgehört. Ich freue mich, dass ich jetzt auch in der Nationalmannschaft so regelmäßig treffe. Das war heute etwas ganz Besonderes daheim. Danke an die Fans, dass sie mich so unterstützt haben, da spielt man gleich doppelt so gerne."

Thomas Müller: "Wir haben das Spiel in Tschechien genau analysiert und uns für die heutige Partie sehr viel vorgenommen. Dass es so gut geklappt hat, ist beachtlich, allerdings hatte Tschechien deutlich besser verteidigt als die Norweger heute."

Julian Draxler: "In Prag haben wir nicht unser bestes Spiel gemacht, daher wollten wir den Zuschauern hier in Stuttgart ein tolles Spiel bieten. Beim Tor wollte ich zunächst einen Doppelpass mit Mesut Özil spielen, dann war aber der Raum zu und mir blieb nur noch mich zu drehen und ihn reinzumachen."

Reinhard Grindel (DFB-Präsident): "Ich bin beeindruckt von dem feinen Gespür, das das Publikum im Umgang mit Timo Werner hatte. Er hat es mit zwei Toren zurückgezahlt. Das war eine richtig fröhliche, stimmungsvolle Atmosphäre. Das war ein Fußballabend, wie man ihn sich wünscht. Es wäre schön, wenn wir das ab jetzt auch in der Bundesliga und den weiteren Spielen der Nationalmannschaft im In- und Ausland erleben."

Samy Khedira: "Ich denke nach dem Auftritt am Freitag war heute jeder einzelne hoch motiviert. Wir haben es von der ersten bis zur letzten Minute durchgezogen."

Mario Gomez: "Ich freue mich wahnsinnig für Timo Werner. Wenn wir Weltmeister werden wollen brauchen wir einen Timo Werner in dieser Form. Das ist ein super Junge."

Lars Lagerbäck (Trainer Norwegen): "Es war eine Lehrstunde für uns. Deutschland ist ein fantastisches Team, definitiv eines der besten der Welt, sie haben es uns sehr, sehr schwer gemacht. Das Beste ist, dass wir daraus lernen können. Wenn du keine hundertprozentige Mannschaftsleistung hast, ist es schwer gegen so eine Mannschaft."