WM-Bewerbung Nordamerika: Finale vor 105.000 Fans?

Das AT&T-Stadion: Findet hier das WM-Finale 2026 statt?

41 Städte haben sich offiziell als Austragungsort einer möglichen Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko beworben. Sie gaben ihre Bewerbungen als Gastgeber beim Organisationskomitee fristgerecht ab. San Diego, Green Bay und Calgary winkten hingegen kurzfristig ab.

Die nordamerikanische Kampagne gilt als Favorit für die Austragung der ersten Endrunde mit 48 Mannschaften. Einziger Gegenkandidat für die Dreier-Bewerbung ist momentan Marokko, das derzeit nur über sechs Stadion mit einem Fassungsvermögen von mehr als 40.000 Plätzen verfügt. Alleine in den USA gibt es dagegen mehr als 130 Arenen dieser Größe.

"Wir sind von den Bewerbungen begeistert, vor allem von der Bereitschaft der Städte zu Innovation und Nachhaltigkeit", sagte OK-Chef John Kristick. 20 bis 25 Städte werden es in die finale Bewerbung beim Weltverband FIFA schaffen, zwölf werden am Ende wohl zu Austragungsorten für die 80 WM-Spiele.

Ab Viertelfinale nur noch in den USA

In den USA kommen für die dort vorgesehen 60 Spiele 32 Städte infrage, in Kanada sind es sechs (für zehn Spiele), in Mexiko drei (für zehn Spiele). Weil die FIFA ein Fassungsvermögen von mindestens 40.000 Zuschauern vorgibt, kommen in Mexiko ohnehin nur die Hauptstadt Mexiko-Stadt, Monterrey und Guadalajara infrage.

Sämtliche Spiele ab dem Viertelfinale sollen nach den OK-Plänen in den USA ausgetragen werden. Als Kandidat für das Endspiel wird das Stadion des Football-Klubs Dallas Cowboys gehandelt, es ist mit einem Fassungsvermögen von 105.000 Plätzen das größte auf der Liste.

Die Liste der potenziellen WM-Städte: