Klatsche für Rooney - Milan mit Gala

Wayne Rooney erlebte einen bitteren Abend

Am ersten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase 2017/2018 setzte es eine herbe Pleite für Wayne Rooney und den FC Everton. Der AC Milan gab sich hingegen nicht den Hauch einer Blöße.

Im Mapei Stadion feierte Atalanta Bergamo eine furiose Rückkehr auf die internationale Bühne. 26 Jahre nachdem man im Viertelfinale des UEFA-Pokals am Ligakonkurrenten Inter scheiterte, schickte das Überraschungsteam der abgelaufenen Serie-A-Spielzeit den FC Everton mit 3:0 zurück auf die Insel.

Andrea Masiello brachte die Italiener nach 27 Minuten in Führung, ehe Alejandro Gómez mit einem Traumtor aus der zweiten Reihe erhöhte. Bryan Cristante stellte noch vor der Pause auf 3:0.

Everton fand hingegen zu keiner Zeit ins Spiel. Auch Englands Rekordtorjäger Wayne Rooney und Rekord-Neuzugang Gylfi Sigurðsson konnten die Pleite nicht verhindern. Nach 66 Minuten beendete Toffees-Coach Ronald Koeman den Arbeitstag von Rooney.

Silva auf Kakás Spuren

Ähnlich furios präsentierte sich die neue Millionentruppe des AC Milan, die Austria Wien in Österreichs Hauptstadt 5:1 in die Schranken wies. Der ehemalige Bundesliga-Spieler Hakan Çalhanoğlu, der erst im Sommer von Bayer Leverkusen in die Modestadt wechselte, erzielte dabei das 1:0 mit einem wunderbaren Schuss vom Knick des Strafraums (7.) und legte das 2:0 (10.) und 3:0 (20.) durch André Silva auf.

Nach einer Ecke des Ex-Stuttgarter Raphael Holzhauser verkürzte Alexandar Borković kurz nach dem Wiederanpfiff, das dritte Tor von Silva und das 5:1 durch Suso erstickten die Hoffnungen der Violetten allerdings früh. Silva ist damit der erste Milan-Akteur, der europäisch dreimal traf seit dem ehemaligen Weltfußballer Kaká 2006.

Partenza col botto, il Diavolo batte il 🖐🏻 all'esordio nel girone di @EuropaLeague: grandi ragazzi! Ecco il report ⤵https://t.co/U7Dw9R0XUU — AC Milan (@acmilan) 14. September 2017

Bei der Austria stand der ehemalige Schalker und Hamburger Heiko Westermann in der Startformation, musste nach 43 Minuten jedoch verletzt ausgewechselt werden.

Desweiteren schnupperte der albanische Underdog KF Skënderbeu an einer Sensation, die 1:0-Führung durch Gjergj Muzaka aus der 39. Minute genügte in Kiew jedoch nicht. Dynamo drehte im zweiten Durchgang auf und gewann mit 3:1. Den Schlusspunkt setzte der einstige VfL-Wolfsburg-Flop Dieumerci Mbokani.

Lyon nur mit Remis

In der Vorrundengruppe C mit Bundesligist 1899 Hoffenheim, das bei seiner Europa-League-Premiere 1:2 (1:1) gegen Sporting Braga verlor, trennten sich İstanbul Başakşehir F.K und Ludogorez Rasgrad torlos.

In Mailands Gruppe D feierte AEK Athen einen 2:1 (1:1)-Auswärtssieg in Kroatien bei HNK Rijeka. Olympique Lyon spielte in Evertons Gruppe E beim zyprischen Pokalsieger Apollon Limassol nur 1:1 (0:0).

Zudem gewann Slavia Prag mit 1:0 gegen Maccabi Tel Aviv, Villarreal besiegte Astana mit 3:1, die Young Boys aus Bern spielten 1:1 gegen Partizan Belgrad, Kopenhagen und Lokomotiv Moskva sowie FASTAV Zlín und der FC Sheriff trennten sich torlos.