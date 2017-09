Salzburg startet mit Sieg in Youth League

Romano Schmid erzielte das Goldtor für die "Bullen"

RB Salzburg ist am Dienstag mit einem 1:0-Sieg bei Girondins Bordeaux in die Mission Titelverteidigung in die UEFA Youth League gestartet und hat damit eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel der ersten Runde.

155 Tage nach dem Triumph in Nyon gegen Benfica und der Aufnahme in eine Siegertafel mit Chelsea und Barcelona waren die A-Junioren von RB Salzburg wieder in die Youth League im Einsatz. Ein Goldtor von Neuzugang Romano Schmid in der 33. Minute ließ die "Bullen" bei Girondins Bordeaux über einen vollen Erfolg jubeln.

Auch die Rote Karte für Mahamadou Dembélé in der 77. Minute konnte am Sieg der Salzburger nichts mehr ändern, der französische Nachwuchs-Meister traf im Finish nur mehr die Tor-Umrandung und scheiterte damit am möglichen Ausgleich.

Damit hat RB Salzburg vor dem Rückspiel am 18. Oktober vor eigenem Publikum alle Aufstiegs-Trümpfe in der Hand.

Mehr dazu:

red