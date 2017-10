Sorg: "Heute Abend brennt die Luft"

Marcus Sorg erwartet keine einfach Aufgabe in Nordirland

Marcus Sorg erwartet im WM-Qualifikationsspiel am Donnerstagabend (20:45 Uhr/ RTL) in Belfast gegen Gastgeber Nordirland einen heißen Tanz für Weltmeister Deutschland.

"Für die Defensivstärke und Emotionalität der Nordiren ist die Mannschaft absolut sensibilisiert. Die Nordiren sind seit vier Jahren zu Hause in Qualispielen ungeschlagen - natürlich brennt heute Abend die Luft im Windsor Park", sagte der Assistent des Bundestrainers Joachim Löw im Interview mit "dfb.de".

Der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes genügt nach acht Siegen in acht Spielen ein Punkt, um sich für die WM 2018 in Russland zu qualifizieren. Die Nordiren haben in der Qualifikation aber erst zwei Gegentore kassiert - beide bei der 0:2-Hinspielniederlage in Hannover.

Sorg setzt im Rückspiel auf die spielerische Klasse des viermaligen Weltmeisters. "Für uns gilt es in erster Linie, unser Spiel fußballerisch mit Ballstafetten und guter Raumaufteilung durchzuziehen, so wie wir es zuletzt gegen Norwegen demonstriert haben. Nordirland wird wollen, dass wir lange, hohe Bälle spielen. Das wäre für uns also heute kein gutes Mittel", sagte Sorg.