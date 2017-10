3:2! ÖFB-Team ringt Serbien nieder

Im seinem letzten Auftritt im Ernst Happel-Stadion ist ÖFB-Teamchef Marcel Koller von seiner Mannschaft mit einem Heimsieg beschenkt worden. Das österreichische Nationalteam bezwang Serbien am Freitagabend im vorletzten Spiel der WM-Qualifikation nach guter Leistung verdient mit 3:2. Zum Abschluss tritt Österreich am Montag auswärts in der Republik Moldau an.

Luka Milivojević hatte die Serben in der elften Minute in Führung gebracht, Schalke-Legionär Guido Burgstaller gelang in der 25. Minute nach weitem Pass von Kevin Danso der Ausgleich. In der Schlussviertelstunde schoss zunächst Marko Arnautović das ÖFB-Team in Front (76.), nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Nemanja Matić zum 2:2 (83.) besorgte der eingewechselte Louis Schaub den 3:2-Siegestreffer für Österreich (90.).

red