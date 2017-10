Sané trifft bei City-Kantersieg

Leroy Sané erzielte seinen vierten Saisontreffer

Manchester City mit Teammanager Pep Guardiola nutzte die Patzer der Konkurrenz und ist nach dem Kantersieg gegen Stoke City nun mit zwei Punkten Vorsprung auf den ebenfalls ungeschlagenen Lokalrivalen United Tabellenführer.

Beim 7:2 (3:1)-Erfolg für City trafen Gabriel Jesus (17./55.), Raheem Sterling (19.), David Silva (27.), Fernandinho (60.), Nationalspieler Leroy Sané (62.) und Bernardo Silva (79.). Ilkay Gündogan kam nach 66 Minuten für Kevin de Bruyne in die Partie.

Meister FC Chelsea unterlag am Samstagnachmittag völlig überraschend beim zuvor punktlos Letzten Crystal Palace 1:2 (1:2). Palace war zuvor in sieben Ligaspielen kein einziges Tor gelungen.

Dortmunds Champions-League-Gruppengegner Tottenham Hotspur festigte durch einen 1:0 (0:0)-Sieg gegen AFC Bournemouth den dritten Rang. Christian Eriksen (47.) gelang der entscheidende Treffer. Chelsea bleibt nach der peinlichen Niederlage Vierter.

Aufsteiger Huddersfield Town mit dem deutschen Teammanager David Wagner kassierte beim 0:2 (0:1) in Swansea seine dritte Niederlage und ist nun Zwölfter.

Reds verpassen Befreiungsschlag

Der in der Kritik stehende Teammanager Jürgen Klopp kommt mit dem FC Liverpool weiter nicht in Fahrt. Gegen Erzrivale Manchester United kamen die Reds am achten Spieltag der Premier League nicht über ein 0:0 hinaus. Das brisante Trainerduell Klopp vs. Jose Mourinho hatte damit keinen Sieger.

Liverpool hängt mit 13 Punkten als Sechster weiterhin hinter der Spitzengruppe fest und feierte in den letzten acht Spielen wettbewerbsübergreifend nur einen Sieg. United bleibt in dieser Saison weiter ungeschlagen.

"Manchester United kam für einen Punkt her und hat ihn bekommen. Natürlich kann man so nicht in Liverpool spielen, aber für United ist es ok", sagte Klopp zur passiven Spielweise von United. "Der Gegner war gut heute, aber wir haben unser Spiel gespielt", sagte Mourinho: "In der ersten Hälfte hatten wir ein paar sehr gute Chancen und gute Kontrolle über das Spiel."

Liverpool auch ohne Mané gefährlich

Die Reds zeigten ohne ihren verletzten Stürmer Sadio Mané den engagierteren Beginn. United blieb ohne Mittelfeld-Star Paul Pogba und Marouane Fellaini zunächst abwartend, hatte aber durch einen Dropkick von Nemanja Matić (30.) knapp über das Tor die erste gute Chance der Partie.

Vier Minuten später verpasste der frühere Schalker Joel Matip mit einem Flachschuss gegen den überragend parierenden United-Torhüter David De Gea die Führung für die Gastgeber, im Nachschuss setzte Mohamed Salah den Ball links am Tor vorbei.

Kurz vor der Pause scheiterte Uniteds Romelu Lukaku (43.) aus kurzer Entfernung an Simon Mignolet, der wieder den Vorzug vor dem ehemaligen Mainzer Loris Karius erhielt. Nationalspieler Emre Can (56.) verzog aus fünf Metern knapp. Mit zunehmender Spielzeit verzweifelte das in der zweiten Hälfte dominierende Liverpool an dem kompakt stehenden Gegner und rannte bis zum Schluss vergeblich an.