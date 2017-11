Revolution! UEFA plant offenbar eigene WM

UEFA plant eigene Mini-WM in Konkurrenz zur FIFA

Die Europäische Fußball-Union plant offenbar eine Revolution. Laut "Bild"-Informationen will die UEFA in Konkurrenz zur regulären Weltmeisterschaft eine eigene Mini-WM initiieren. Diese soll in jedem ungeraden Jahr stattfinden.

Dem Bericht zufolge hat UEFA-Präsident Aleksander Ceferin alle 55 Mitgliedsverbände in einer Frankfurter Hotel eingeladen, um seinen Plan vorzustellen.

Pikant Für die Austragung der WM ist der Weltverband FIFA verantwortlich. Dieser ist bei den aktuellen Planungen der Europäer allerdings nicht mit im Boot. Ein Streit zwischen beiden Parteien scheint vorprogrammiert.

Grundlage für die neue WM soll die Nations League sein. Ab Herbst 2018 messen sich dabei die besten Nationalteams Europas in Qualifikationsgruppen. 2019 spielen die vier Gruppensieger dann um den Titel.

Doch das reicht dem europäischen Verband offenbar nicht. Zwei Jahre später sollen in kontinental-übergreifenden Gruppen dann die acht besten Teams der Welt ermittelt werden, die dann im Sommer 2021 wiederum gegeneinander antreten.

Eine Entscheidung über ein mögliches neues Turnier soll womöglich schon im Dezember fallen. Dann tagt das UEFA-Exekutivkomitee.