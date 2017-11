Jedinak schießt Socceroos nach Russland

Grenzenloser Jubel: Australien fährt zur WM

Australien hat sich das vorletzte Ticket für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland gesichert.

Die Socceroos um Bundesliga-Profi Mathew Leckie von Hertha BSC sicherten sich durch ein 3:1 (0:0) im Playoff-Rückspiel in Sydney gegen Honduras die Teilnahme für das Turnier im kommenden Sommer (14. Juni bis 15. Juli).

Abwehrspieler Mile Jedinak hatte mit seinen drei Treffern entscheidenden Anteil an dem Sieg der "Socceroos". Der Aston-Villa-Profi brachte sein Team in der 54. Minute in Führung.

Mit Treffern in der 72. Minute per Handelfmeter und 85. Minute besiegelte er den Erfolg des Australier. Die Vorlage zum 3:0 lieferte Robbie Kruse vom VfL Bochum

Schon zur Pause war Australien die überlegene Mannschaft gewesen und hatte mit 72 Prozent Ballbesitz das Spiel dominiert.

Den Ehrentreffer für Honduras besorgte Alberth Ellis in der 90. Minute nach einer Ecke.

Das Hinspiel endete torlos. Australien qualifizierte sich zum fünften Mal für eine WM-Endrunde.