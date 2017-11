Vier-Tore-Rückstand: Bayerns Aufholjagd von 1976

Karl-Heinz Rummenigge schaffte mit seinem FC Bayern ein kurioses 6:5 gegen Bochum

Erst einmal in der Geschichte der Fußball-Bundesliga vor dem 4:4 im Revierderby am Samstag zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 konnte ein Team ein 0:4 aufholen. Dieses Kunststück gelang dem deutschen Rekordmeister Bayern München beim 6:5 beim VfL Bochum am 18. September 1976 im Stadion an der Castroper Straße.

Die Westfalen lagen bis zur 53. Minute 4:0 in Front, doch die Bayern schlugen nach dem Anschlusstreffer von Karl-Heinz Rummenigge (54.) zurück und gingen später sogar 5:4 in Führung. Jupp Kaczor (80.) schaffte das 5:5, doch der heutige Bayern-Präsident Uli Hoeneß (89.) sicherte den Sieg der Münchner.

Insgesamt 39-mal wurde nach einem Drei-Tore-Rückstand noch gepunktet (inklusive des Bayern-Comebacks in Bochum), letztmals war dies am 11. September 2016 der Fall, als Hoffenheim in Mainz nach einem 1:4-Rückstand noch ein 4:4-Remis schaffte.

Zu den denkwürdigen Spielen zählt auch das 7:4 des FC Bayern am 20. Oktober 1973 beim 1. FC Kaiserslautern, als die Münchner auf dem Betzenberg schon 1:4 zurücklagen und noch zurückkamen.