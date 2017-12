Dárdai nervt Rummel um Klinsmann-Debüt

Jonathan Klinsmann gab sein Pflichtspiel-Debüt für die Hertha

Gleich in seinem ersten Einsatz für Hertha BSC hat Jonathan Klinsmann mit einem gehaltenen Elfmeter beim Europacup-Abschluss gegen Östersund eine Duftmarke gesetzt.

Im knapp 10.000 Kilometer entfernten Kalifornien platzte Jürgen Klinsmann fast vor Stolz, als sein Sohn ein nahezu perfektes Debüt für Hertha BSC feierte. "Glückwunsch Jonathan, Glückwunsch Hertha BSC, zum ersten Pflichtspiel als Profi!", twitterte der ehemalige Bundestrainer: "Ein Schritt nach dem anderen!"

Congratulations Jonathan ! One step at a time ! pic.twitter.com/NGQv8heCeL — Jürgen Klinsmann (@J_Klinsmann) 8. Dezember 2017

Jonathan Klinsmanns erster Schritt war ein ziemlich großer. Beim 1:1 im sportlich bedeutungslosen Gruppenabschluss der Europa League gegen Östersunds FK war der 20 Jahre alte Torwart der große Gewinner: Klinsmann rettete dem Berliner B-Team mit einem gehaltenen Elfmeter (87.) und einer insgesamt starken Leistung zum Abschied aus dem Europacup einen Punkt.

Dárdai will "keine Klinsmann-Show"

Die treuen Hertha-Fans im mit nur 15.686 Zuschauern gefüllten Olympiastadion feierten den Debütanten mit "Klinsmann"-Sprechchören. Trainer Pál Dárdai ging der Rummel um seinen Torwart Nummer drei mit dem berühmten Namen ein bisschen auf die Nerven. "Wegen des Elfmeters brauchen wir keine Klinsmann-Show abzuziehen", sagte der Ungar mit ernster Miene: "Heute war das Note eins, aber das muss er bestätigen."

Klinsmann, der im Sommer von der Universität Berkeley nach Berlin gewechselt und bislang lediglich im Reserveteam zum Einsatz gekommen war, genoss den Moment trotzdem. "Man träumt immer davon, dass die Fans deinen Namen rufen, und wenn es dann passiert, ist es einfach unglaublich", sagte der Junioren-Nationaltorwart der USA in englischer Sprache. Er verstehe zwar nahezu alles auf Deutsch, aber es selbst sprechen sei etwas anderes.

Klinsmann senior gratuliert

Vor Aufregung über seine bevorstehende Premiere habe er tagelang kaum geschlafen, berichtete Klinsmann, "aber vor dem Spiel habe ich ein Nickerchen gemacht." Beruhigt habe ihn auch ein Telefonat mit Papa Jürgen, berichtete Klinsmann junior: "Er sagte zu mir: Du bist aus einem speziellen Grund dort, und sie vertrauen dir, sonst würdest du jetzt nicht spielen. Das hat mir geholfen."

Sollte Thomas Kraft weiter grippegeschwächt sein, dürfte Klinsmann auch am Sonntag beim FC Augsburg im Bundesliga-Kader als Ersatzmann für Rune Jarstein stehen. An seiner körperlichen Fitness muss er aber weiter arbeiten, soll sich sein Traum von der Nummer eins irgendwann erfüllen. "Er weiß, für die Bundesliga reicht das so nicht. Jonathan muss täglich Stabilisations-Übungen machen, muss seinen Körper stählen", forderte Dárdai.

Dasselbe gilt auch für Dárdais eigenen Sohn Palko (18), der gegen Östersund ebenfalls von Beginn an eine Bewährungschance erhielt und nicht nur wegen seines Lattentreffers (18.) überzeugte. "Er hat sich seine Chance verdient und gut gespielt", sagte Dárdai, "aber seine Aufgabe in diesem Jahr ist, das Abitur zu machen."

Vaterstolz dürfte Dárdai senior am Donnerstagabend an der Seitenlinie aber auch empfunden haben. Genauso wie Jürgen Klinsmann im fernen Kalifornien.