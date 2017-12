Citys Fabelserie hält - United spät geschockt

Manchester City gibt sich keine Blöße

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat mit Manchester City den 17. Sieg nacheinander gefeiert und die Tabellenführung in der englischen Premier League ausgebaut.

Einen Tag vor Heiligabend siegte die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola 4:0 gegen AFC Bournemouth und beendete eine herausragende Hinrunde mit 18 Siegen und einem Unentschieden. Nie zuvor hat eine Mannschaft in der Premier League 17 Spiele in Serie gewonnen.

Eine Fabelserie, die Pep Guardiola im Anschluss an die Partie zu gewohnten Jubel-Arien verleitete. "Natürlich bekommst du nach so einer langen Serie Zweifel, ob du es wieder und wieder schaffst. Das beeindruckt mich am meisten an dieser Mannschaft, sie sind absolut bereit dazu", schwärmte der Katalane.

Mit 55 Punkten ist ManCity souveräner Spitzenreiter. Stadtrivale Manchester United (41) könnte am Abend bei Leicester City verkürzen.

Agüero schreibt Geschichte

In Manchester erzielte der argentinische Nationalstürmer Sergio Agüero (27., 80.) einen Doppelpack per Kopf für die Citizens, außerdem waren Raheem Sterling (53.) und Danilo (85.) erfolgreich. Nationalspieler Ilkay Gündogan wurde in der 74. Minute für den ehemaligen Wolfsburger Kevin De Bruyne eingewechselt.

Mit seinem Kopfball-Doppelschlag sorgte Agüero für ein Novum: Es war das erste Doppelpack per Kopf von Agüero in einer europäischen Top-Liga. Zudem markierte der Torjäger mit dem Führungstreffer wettbewerbsübergreifend sein 100. Tor im heimischen Etihad Stadium.

Für Torschütze Sterling hatte Guardiola zudem noch ein Sonderlob parat: "Mit und ohne Ball spielt Sterling sehr intensiv und aggressiv. Er weiß, wann er dribbeln oder abspielen muss. Überhaupt genießt er es, Tore zu schießen."

United spät geschockt

Manchester United führte nach Toren von Juan Mata (40., 60.) bis in die Nachspielzeit, dann schlug Leicesters Harry Maguire (90.+4) noch zu.

Jamie Vardy (27.) hatte die Gastgeber, bei denen Daniel Amartey (73.) mit Gelb-Rot vom Feld musste, zunächst in Führung gebracht.

Bierprämie in Huddersfield

Aufsteiger Huddersfield Town feierte unterdessen beim 1:1 (0:1) beim FC Southampton einen Punktgewinn nach Rückstand. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers David Wagner hat als Elfter sechs Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Die mitgereisten Fans von Huddersfield dürfen sich zudem über ein weiteres Geschenk freuen. Der dänische Verteidiger Mathias Jörgensen hatte jedem Huddersfield-Fan, der mit zum Ligaspiel nach Southampton reist, einen Biergutschein für das folgende Heimspiel gegen Stoke City am zweiten Weihnachtsfeiertag versprochen.

Beim 3:1 (2:0) gegen West Bromwich Albion erzielte der ehemalige Bundesliga-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting (45.+2) das 2:0 für Stoke City und damit sein viertes Saisontor. Der frühere Ingolstädter Pascal Groß (64.) schoss Aufsteiger Brighton zum 1:0-Sieg gegen den FC Watford. Für West Ham (2:3 gegen Newcastle United) war der Ex-Bremer Marco Arnautovic (6.) zum zwischenzeitlichen 1:0 erfolgreich.

Chelsea lässt federn

Der englische Fußball-Meister FC Chelsea hat in der Premier League Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze derweil Punkte liegen lassen. Mit Nationalspieler Antonio Rüdiger kam der Klub aus London beim FC Everton nicht über ein 0:0 hinaus und bleibt mit 39 Punkten Dritter hinter Manchester United (41). Souveräner Spitzenreiter ist Manchester City (52).

In einer einseitigen Partie schafften es die Blues nicht die wenigen Torchancen zu nutzen. Immer wieder scheiterten Hazard und Co. an Everton-Torwart Jordan Pickford und der aufopferungsvoll kämpfenden Hintermannschaft des Gegners. Die Toffees beschränkte sich in der gesamten Spielzeit ausschließlich auf die Verteidigung des eigenen Tores.

Kein Spektakel

Für die größte Torgefahr im Goodison Park sorgte noch Everton-Verteidiger Ashley Williams, der den Ball nach einer Flanke von Victor Moses in der 75. Minute an den eigenen Querbalken setzte. Überhaupt blieb die Heimmannschaft ohne Schuss aufs gegnerische Tor.

Chelsea-Teammanager Antonio Conte machte nach der Partie keinen Hehl aus seiner Enttäuschung. "Wir haben uns genug Chancen herausgespielt und hätten gewinnen müssen. Allerdings haben wir mit Álvaro Morata einen wichtigen Spieler vermisst", so der Italiener.

Everton befindet sich derweil weiter im Aufwind und hat unter Trainer Sam Allardyce noch kein Spiel verloren. In der Liga holte der Klub aus Liverpool mit dem 63-Jährigen elf Punkte aus den letzten fünf Partien und hat sich als Neunter aus der Abstiegsregion befreit.