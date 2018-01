Aubameyang als Sanchez-Ersatz zu Arsenal?

Die Zukunft von Pierre-Emerick Aubameyang gibt weiter Anlass zu Spekulationen

Erst kürzlich wurde die langfristige Vertragsverlängerung von Pierre-Emerick Aubameyang bei Borussia Dortmund publik. Dennoch ranken sich weiter Wechselgerüchte um den Gabuner.

Wie "Sky Italia" am Donnerstag berichtet, hat Arsenal BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang als erste Alternative ausgemacht, falls der Chilene Alexis Sanchez die Gunners noch in diesem Winter verlassen sollte.

Bereits im letzten Winter wurde in den Medien über ein 70-Millionen-Euro-Angebot von Manchester City für Sanchez spekuliert. Gerüchte, die nach der schweren Verletzung von "Sky-Blues"-Angreifer Gabriel Jesus wieder an Nahrung gewinnen. Der Brasilianer hatte sich im Premier-League-Spiel am Silvestertag bei Crystal Palace (0:0) verletzt. Einer ersten Diagnose zufolge wird der 20 Jahre alte Nationalspieler mit einer Knieverletzung wohl ein bis zwei Monate ausfallen.

Wenger dementiert

"Wir werden uns intern besprechen und sehen, was das Beste ist", wurde Citys Teammanager Pep Guardiola angesprochen auf mögliche Transfers zitiert. Sein Pendant vom Ligarivalen Arsenal, Arséne Wegner, betonte zuletzt, dass noch kein konkretes Angebot für Sanchez eingegangen sei. "Wir wurden bislang von niemandem kontaktiert", stellte der Franzose klar.

Ein baldiger Aubameyang-Abschied ist somit noch kein wahrscheinliches Schreckensszenario für die BVB-Fans. Erst kürzlich hatte der 28-Jährige seinen Vertrag bis 2020 verlängert und etwaige Wechselgerüchte zu Paris Saint-Germain oder Real Madrid im Keim erstickt.