Russland mit Neustädter und Rausch gegen Brasilien

Roman Neustädter steht im Kader der Russen gegen Brasilien

Die ehemaligen Bundesliga-Profis Roman Neustädter und Konstantin Rausch stehen im Aufgebot der russischen Fußball-Nationalmannschaft für die anstehenden WM-Tests gegen Brasilien und Frankreich.

Rausch war erst im Januar vom 1. FC Köln zum russischen Erstligisten Dynamo Moskau gewechselt, um sich für die WM zu empfehlen. Der Ex-Schalker Neustädter spielt seit 2016 für den türkischen Spitzenklub Fenerbahce Istanbul.

Der von Stanislav Cherchesov trainierte WM-Gastgeber trifft am 23. März in Moskau auf den fünfmaligen Weltmeister aus Brasilien. Vier Tage später geht es in St. Petersburg gegen Ex-Weltmeister Frankreich.