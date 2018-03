DFB-Team hofft auf Neuer-Rückkehr: "Positiv gestimmt"

Jérôme Boateng rechnet mit einem WM-Einsatz von Manuel Neuer

Die deutschen Fußball-Nationalspieler setzen auf die WM-Teilnahme ihres Kapitäns Manuel Neuer.

"Er macht einen positiven Eindruck. Wir hoffen alle, dass er schnell zurückkommt. Es sieht nicht so schlecht aus", sagte Weltmeister Jérôme Boateng zum Zustand seines Teamkollegen beim deutschen Rekordmeister Bayern München.

Neuer arbeitet nach seiner Fuß-OP an einem Comeback. Seine Rückkehr ist für April geplant. "Es ist eine sehr wichtige Personalie. Dessen ist sich jeder bewusst. Ich bin da positiv gestimmt", sagte Leon Goretzka beim Treffpunkt der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes in Düsseldorf.

Die Länderspiele gegen Spanien am Freitag (20:45 Uhr) in Düsseldorf und vier Tage später in Berlin (20:45 Uhr) gegen Brasilien wird Neuer aber verpassen. Bundestrainer Joachim Löw nominiert seinen vorläufigen Kader für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) am 15. Mai.