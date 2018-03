Rudy bleibt DFB-Team aus gutem Grund fern

Sebastian Rudy und seine Frau erwarten ein Kind

Das Baby geht vor: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird in den Länderspielen gegen Spanien und Brasilien am Freitag bzw. Dienstag möglicherweise ohne Sebastian Rudy antreten.

Der Mittelfeldspieler von Bayern München ist nicht nach Düsseldorf gereist und fehlte auch am Mittwoch beim Training am Flinger Broich, da er bei seiner hochschwangeren Ehefrau Elena weilt. Das Paar erwartet sein erstes Kind.

Ansonsten standen Bundestrainer Joachim Löw am Vormittag im alten Stadion von Fortuna Düsseldorf alle 25 Spieler zur Verfügung.

Der doppelte Härtetest am Freitag (20:45 Uhr) gegen Spanien in der Düsseldorfer Arena und am Dienstag (20:45 Uhr) gegen Brasilien in Berlin ist für Löw die letzte Chance, vor der vorläufigen Kader-Nominierung für die WM in Russland im Sommer (14. Juni bis 15. Juli) zu experimentieren und Wackelkandidaten auf die Probe zu stellen. Löw benennt sein Aufgebot am 15. Mai in Dortmund.