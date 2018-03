U17 startet mit Remis in EM-Qualifikation

DFB-Trainer Michael Prus kassierte mit seinem Team spät den Ausgleich

Die deutsche U17-Nationalmannschaft ist mit einem 2:2 (1:1) gegen Norwegen in die letzte Phase der EM-Qualifikation gestartet.

Im griechischen Patras brachten Noah Katterbach vom 1. FC Köln (9.) und Antonis Aidonis von 1899 Hoffenheim (52.) das Team von DFB-Trainer Michael Prus zweimal in Führung. Der 2:2-Ausgleich fiel erst in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Unsere #U17 hat einen siegreichen Start in die Qualifikation für das EM-Turnier in England (4. bis 20. Mai 2018) knapp verpasst. Gegen Norwegen spielte die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Prus im griechischen Patras 2:2 (1:1). pic.twitter.com/vbhW1JNqSH — DFB-Junioren (@DFB_Junioren) 21. März 2018

Weiter geht es am Samstag ebenfalls in Patras gegen Gastgeber Griechenland, am Dienstag folgt in Nafpaktos das Duell mit Schottland.

Neben den acht Gruppensiegern schaffen auch die sieben besten Qualifikationszweiten den Sprung zur EM-Endrunde in England (4. bis 20. Mai 2018).