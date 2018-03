DFB-Gruppengegner patzen in Testspielen

Schweden-Coach Janne Anderson hat vor der WM noch viel Arbeit

Die deutschen WM-Gegner Schweden und Südkorea suchen 79 Tage vor dem Start der WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) noch nach ihrer Form. Italien-Bezwinger Schweden kassierte in Rumänien eine 0:1 (0:0)-Niederlage, während sich Ostasienmeister Südkorea im Duell zweier WM-Teilnehmer in Chorzow gegen Polen 2:3 (0:2) geschlagen geben musste.

In Chorzow brachte Bayern-Torjäger Robert Lewandowski die Hausherren in der 32. Minute auf die Siegerstraße. Kamil Grosicki (45.+1) erhöhte kurz dem Pausenpfiff. Auch im zweiten Durchgang standen die Südkoreaner lange auf verlorenem Posten, ehe Chang-Min Lee (85.) und Hee-Chan Hwang (87.) kurz vor Schluss zuschlugen. Piotr Zielinski (90.+2) sicherte dann aber Polen doch noch den Sieg.

Den Siegtreffer für Rumänien erzielte Dorin Rotariu in der 57. Minute. Schweden offenbarte ebenso wie bei der Last-Minute-Niederlage gegen Chile auch gegen Rumänien erhebliche Defizite, die Trainer Janne Andersson nicht gefallen dürften. Torjäger Emil Forsberg vom Vizemeister RB Leipzig konnte die Begegnung wegen muskulärer Probleme nur als Zuschauer verfolgen.

Die Nordeuropäer, am 23. Juni in Sotschi zweiter Vorrundengegner von Titelverteidiger Deutschland, hatten am vergangenen Freitag zu Hause 1:2 gegen Chile verloren. Südkorea, zum Abschluss der Gruppenphase am 27. Juni in Kasan Kontrahent der DFB-Auswahl, war am selben Tag in Belfast gegen Nordirland ebenfalls mit 1:2 unterlegen.