Frankreich oder Katar: Wird Zidane Nationaltrainer?

Zinédine Zidane feierte als Trainer von Real Madrid große Erfolge

Kaum ist Zinédine Zidane als Trainer von Champions-League-Sieger Real Madrid zurückgetreten, machen Gerüchte um die Zukunft des 45-Jährigen die Runde.

Nach der Weltmeisterschaft in Russland könnte Zidane nun als Nationalmannschaftstrainer erste Erfahrungen machen. In Frankreich wird offen darüber spekuliert, Zidane könnte nach der Weltmeisterschaft in Russland Didier Deschamps beerben.

Zidanes ehemaliger Nationalmannschaftskollege Deschamps hatte die Gerüchte vor kurzem selbst angeheizt. "Er will jetzt erstmal die Pause mit seiner Familie genießen. Aber er wird bestimmt irgendwann Cheftrainer von Frankreich", sagte der 49-Jährige auf einer Pressekonferenz. Deschamps wisse zwar nicht genau wann Zidane den Posten übernimmt, für ihn sei diese Entscheidung aber "einfach logisch".

Beim französischen Verband besitzt Deschamps noch einen Vertrag bis 2020. Laut Verbandspräsident Noel Le Graet soll er diesen wohl auch erfüllen. "Sie waren überrascht, ich war es auch, aber kreieren sie nicht eine Debatte Didier-Zizou, das ist nicht ernstzunehmen", kommentierte er Zidanes Rücktritt gegenüber dem französischen Radiosender "RMC".

Lockt Katar mit Mega-Angebot?

Die Alternative könnte für den Weltmeister von 1998 ein Engagement in Katar, Ausrichter der Endrunde in vier Jahren, sein. Laut dem ägyptischen Milliardär Naguib Sawiris, Boss und größter Aktionär des Mobilfunkunternehmens Orascom TMT, liegt dem Franzosen ein Mega-Angebot vor.

Demnach lockt Katar den Coach mit einem Jahresgehalt von 50 Millionen Euro in die Emiraten. Bis zur Heim-WM 2022 soll Zidane also 200 Millionen Euro verdienen und die katarische Nationalmannschaft wettbewerbsfähig machen.

Wie Sawiris zu dieser Information gekommen ist, bleibt jedoch unklar. Derzeit ist der Spanier Félix Sánchez Trainer der Nationalmannschaft Katars.