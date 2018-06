BVB-Talent Beste wohl kein Thema mehr beim HSV

Jan-Niklas Beste steht vor einem Abschied vom BVB

Vor der Saison 2017/18 beorderte Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund Jan-Niklas Beste in den Profikader. Für die erste Mannschaft des BVB stand der Youngster jedoch nur in der ersten Runde des DFB-Pokals auf dem Rasen, ein Abschied scheint wahrscheinlich.

Zuletzt wurde der 19-jährige Linksverteidiger mit einem Wechsel zum Hamburger SV in Verbindung gebracht, der HSV soll nun aber Abstand von einer Verpflichtung genommen haben. Das berichtet das "Abendblatt".

Durch die Vertragsverlängerung mit Top-Talent Joshua Vagnoman und der Feststellung, man wolle den Brasilianer Douglas Santos auf jeden Fall halten, ist ein Transfer von Beste obsolet.

Im Gespräch mit dem "kicker" erklärte HSV-Sportvorstand Ralf Becker Santos für unverkäuflich. Auch von Tatsuya Ito, Keeper Julian Pollersbeck und Gideon Jung werden sich die Rothosen demnach unter keinen Umständen trennen.

Hinter Santos soll der 17-jährige Vagnoman zur echten Alternative aufgebaut werden. Der deutsche Junioren-Nationalspieler verlängerte, hochdotierten Angeboten aus dem In- und Ausland zum Trotz, unlängst seinen Vertrag in der Hansestadt.

Unklar ist, wohin der Weg von Dortmunds Beste führen wird. "Stand jetzt ist das so, dass ich nicht in Dortmund bleibe", äußerte sich der Nachwuchsspieler Ende März zu seiner Zukunft und ergänzte: "Angebote sind da. Und ich würde gerne schauen, was für mich möglich ist."