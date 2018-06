Nagelsmann-Favoriten: RB schon immer vor dem BVB

Julian Nagelsmann hat sich für einen Wechsel nach Leipzig entschieden

Eine Saison ist Julian Nagelsmann noch für den Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim aktiv, ehe er zum Liga-Konkurrenten RB Leipzig wechselt. Ein Wechsel zum BVB stand indes für den Trainer nie wirklich im Raum.

Sowohl nach der Entlassung von Peter Bosz im vergangenen Winter als auch nach der Trennung von dessen Nachfolger, Peter Stöger, haben die Verantwortlichen beim BVB Julian Nagelsmann als Nachfolger auserkoren.

Wie die "Sport Bild" nun berichtet, kam für den 30-Jährigen ein Wechsel zu Borussia Dortmund aller nie wirklich in Frage. Vielmehr stand Neu-Arbeitgeber RB Leipzig in der Gunst des Trainers schon länger vor dem Revierklub. Dennoch war auch Leipzig nicht die erste Wahl.

Sein Traum sei es weiterhin, eines Tages den FC Bayern München zu trainieren. Bei den Münchnern beginnt Niko Kovac zur neuen Saison, der einen Vertrag bis 2021 unterzeichnet hat.

Nagelsmanns ab 2019 gültiges Arbeitspapier in Leipzig beinhaltet nach Informationen der "Sport Bild" keine Ausstiegsklausel. Ein baldiges Engagement in München rückt damit zunächst in weite Ferne.