Real löst Pflichtaufgabe im kleinen Stadtderby

Dani Carvajal (r.) erzielte Real Madrids ersten Treffer dieser La-Liga-Saison

Unter dem neuen Trainer Julen Lopetegui will der spanische Fußball-Spitzenklub Real Madrid wieder die Meisterschaft einfahren. Der Saisonstart in der Primera División gelang den Königlichen zumindest. Gegen den FC Getafe gewann Real mit 2:0 (1:0).

Mit Toni Kroos in der Startelf kontrollierte der amtierende Champions-League-Sieger das Geschehen von Beginn an, ohne wirklich zu brillieren. Nach einem Abwehrversuch von Getafe-Keeper Soria war es schließlich der Ex-Leverkusener Dani Carvajal, der Madrid per Kopfball auf die Siegerstraße brachte (20.).

Nach dem Seitenwechsel erzielte Gareth Bale die Vorentscheidung (51.). Der Waliser, der nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo zu Juventus in dieser Spielzeit einmal mehr als Goalgetter gefordert sein wird, verwertete eine Hereingabe des spielstarken Marco Asensio zum 2:0.

📸 ¡@GarethBale11 marcó nuestro segundo tanto de la noche con un zurdazo al primer toque! 💪 #RMLiga pic.twitter.com/isU70tUBhv — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 19. August 2018

Zum Abschluss des ersten Spieltags in La Liga stehen am Montag noch zwei weitere Spiele an: Der FC Valencia empfängt Atlético Madrid (20:00 Uhr), Athletic Bilbao bekommt es mit CD Leganés zu tun (22:00 Uhr).