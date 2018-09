Real-Stadion wird zum Hightech-Tempel

So soll das Santiago Bernabéu nach dem Umbau aussehen (Foto: Twitter)

Im Oktober 2016 verkündete der spanische Fußball-Riese Real Madrid, dass man plane, seine Heimstätte zu renovieren. Nun rückt die Umsetzung des Projekts näher. Angeblich soll noch im September die Finanzierung des Umbaus des Santiago Bernabéu unter Dach und Fach gebracht werden.

Laut spanischem Medienberichten hat Real-Präsident Florentino Pérez für den 23. September eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Auf dieser soll die Finanzierung geklärt werden. Pérez ersucht angeblich Unterstützung für einen Kredit über 500 Millionen Euro. Dieser soll über 35 Jahre getilgt werden. Gleich zwei spanische Banken sollen bereit sein, Real die Summe zur Verfügung zu stellen.

Das Stadion soll sowohl in der Höhe, als auch in der Breite wachsen und in Zukunft ein Dach beinhalten, das nach Bedarf geöffnet werden kann. Fünfzehn Minuten soll es dann nur dauern, bis sich die UV-beschichtete Teflon-Membran schließt.

Im Inneren soll ein Video-Würfel installiert werden, außen werden tausende LED-Leuchten die Madrider Innenstadt an Spieltagen erhellen. Licht- und Farbeffekte sollen unterschiedlichste Bilder hervorrufen können und die Fassade zu einer gigantischen Leinwand formen.

Das Volumen soll allerdings nicht erweitert werden. Laut "Marca" plant Madrid weiterhin mit einem Fassungsvermögen von 81.044 Zuschauern.