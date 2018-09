Souveräner WAC gewinnt Kärntner Cup-Derby

WAC schlug Austria Klagenfurt 4:0

Der Wolfsberger AC steht nach einem 4:0-Heimsieg über Austria Klagenfurt im Achtelfinale des ÖFB-Cups.

Nach Altach hat am Dienstag auch der WAC das Achtelfinale des ÖFB-Cups erreicht und mit einem lockeren 4:0-(3:0)-Heimsieg im Kärntner Derby gegen Zweitligist Austria Klagenfurt seine gute aktuelle Form unterstrichen. Tore von Bernd Gschweidl (3., 48.) sowie von Christopher Wernitznig (15.) und Michael Liendl (35./Handelfer) machten den dritten Pflichtspielsieg en suite des WAC perfekt.

Bundesliga-Schlusslicht Altach feierte zuvor ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis. Die Vorarlberger gewannen beim Regionalligisten Leobendorf 2:1 (2:0) und stehen im Achtelfinale. Stefan Nutz (33.) und Hannes Aigner aus einem Foulelfer (43.) trafen für die Gäste, Ex-Altacher Mario Konrad erzielte im Finish den Ehrentreffer der Niederösterreicher (83.).

Enstand zwischen dem ASK-BSC Bruck/Leitha und Austria Lustenau 1:3. Der Zweitligist steht somit ebenfalls in der dritten Runde. Wir entschuldigen uns noch einmal, dass der Livestream über weite Strecken der ersten Hälfte nicht funktioniert hat. #GlaubeWilleMut #UNIQAÖFBCup — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 25. September 2018

Nach dem Cup-Auftakterfolg über Parndorf war es der zweite Pflichtspielsieg der Vorarlberger in der laufenden Saison. In der Bundesliga gelangen der Truppe von Trainer Werner Grabherr in acht Runden erst zwei Unentschieden.

apa