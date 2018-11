Franz Schiemer beendet Tätigkeit bei SV Ried

Nach Trainer Thomas Weissenböck (l.) gibt auch Franz Schiemer seinen Abschied von der SV Ried bekannt

Manager Franz Schiemer kündigt seinen Abgang von der SV Ried an: "Für den Verein ist nur dann im Winter ein echter Neustart möglich, wenn auch ich meine Position zur Verfügung stelle."

Turbulente Woche beim Zweitligisten SV Ried: Zwei Tage nach dem Rücktritt von Trainer Thomas Weissenböck kündigte auch Manager Franz Schiemer seinen Abgang von den Innviertlern an. "Für den Verein ist nur dann im Winter ein echter Neustart möglich, wenn auch ich meine Position zur Verfügung stelle", wurde der Ex-Profi am Mittwochnachmittag in einer Klubaussendung zitiert.

"Die positive Entwicklung der SV Ried ist mein zentrales Anliegen - daher werde ich bis zur bevorstehenden Winterpause meinen Abgang vorbereiten und meine Agenden geordnet übergeben", betonte der 32-Jährige im Rahmen einer Klausur in Geinberg. Dort wurde auch über die künftige sportliche Ausrichtung und über die Zukunftspläne des Vereins gesprochen.

Fränky #Schiemer wird seine Tätigkeit als Manager der SV Guntamatic Ried in der Winterpause nach einer geregelten Übergabe beenden!https://t.co/xLhbYN5t1W — SV Ried 1912 (@svried1912) 14. November 2018

Ried liegt nach 14 Runden in der 2. Liga auf Rang drei, der Rückstand auf Tabellenführer WSG Wattens beträgt allerdings schon sechs Punkte.

