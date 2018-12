Für schlappe 13,2 Mio.! Messi kauft Privat-Jet

Lionel Messi hat sich ein neues Flugzeug zugelegt

Argentiniens Fußball-Superstar Lionel Messi vom spanischen Meister FC Barcelona hat sich einen Privat-Jet für umgerechnet 13,17 Millionen Euro (15 Millionen Dollar) zugelegt.

Der 31-Jährige ließ das Flugzeug laut "AS" mit einigen Extras ausstatten, so prangt am Heck-Seitenruder seine Trikotnummer 10. Auf jeder Stufe der ausfahrbaren Treppe sind die Namen seiner engsten Familienangehörigen aufgedruckt.

Das Modell Gulfstream V, von Messi in den USA gekauft, wurde im Jahr 2004 hergestellt und kann 16 Passagiere transportieren. Zurzeit steht der Flieger noch im Aero Parque in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires.