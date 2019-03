Pep über Gündogan: "Wenn er nicht will, muss er gehen"

City-Teammanager Pep Guardiola (r.) baut auf Ilkay Gündogan

Noch steht Ilkay Gündogan bei Manchester City unter Vertrag. Zuletzt wurden allerdings Gerüchte um eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga laut. Angesichts der Spekulationen hat City-Teammanager Pep Guardiola jetzt ein klares Votum abgegeben.

"Ich würde gerne mit ihm verlängern, aber es hängt von ihm und dem Verein ab. Hoffentlich bleibt er", kommentierte Guardiola Gündogans Vertragssituation bei den Citizens. Der aktuelle Kontrakt des Mittelfeldspielers läuft im Sommer 2020 aus.

Allerdings stellte der katalanische Star-Trainer Bedingungen an eine vorzeitige Verlängerung. "Ich würde es vorziehen, wenn er bleibt, aber gleichzeitig möchte ich spüren, dass er auch bleiben will. Wenn er nicht bleiben will, muss er gehen", stellte der 48-Jährige klar.

Dennoch arbeite man bei den Skyblues derzeit an einer Einigung: "Wenn er bleiben will, können wird den Vertrag unterschreiben. Wir würden gerne weiter zusammenarbeiten. Wenn er bereit ist, werden wir da sein." Jüngst hatten verschiedene Medien auch über eine mögliche Rückkehr Gündogans zu Borussia Dortmund spekuliert.

Für Guardiola ist Gündogan aber eine Schlüsselfigur in Citys Starensemble. "Wenn er bereit ist, werden wir da sein. Wir haben den Vertrag mit Kevin De Bruyne schon verlängert und in ein paar Tagen verlängern wir mit Gabriel Jesus. Aber er will momentan nicht verlängern, also warten wir", machte der Spanier keinen Hehl aus seinen Ambitionen, den gebürtigen Gelsenkirchener zu halten.

Gündogan war im Sommer 2016 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester City gewechselt. Unter Guardiola nimmt der ballsichere Regisseur eine tragende Rolle im defensiven Mittelfeld ein. 37 Pflichtspiele bestritt der 28-Jährige in der laufenden Saison bereits für City.