Tuchel "möchte noch lange" in Paris bleiben

PSG: Thomas Tuchel denkt nicht an Abschied

Thomas Tuchel sieht seine Zukunft trotz des überraschenden Champions-League-Ausscheidens langfristig beim französischen Fußball-Meister Paris St. Germain.

"Ich möchte noch lange hierbleiben", sagte der deutsche Trainer am Montag vor dem Ligaspiel beim FCO Dijon. Er wolle "mit dem Verein wachsen, das ist absolut klar".

In der Ligue 1 ist PSG, das fünf der vergangenen sechs Meistertitel gewann, der Konkurrenz wieder weit enteilt. In der Champions League hingegen scheiterte der vermeintliche Titelaspirant im Achtelfinale an Manchester United. Nach einem 2:0-Auswärtssieg verlor PSG das Rückspiel durch einen Handelfmeter in der Nachspielzeit 1:3.

Tuchels Vertrag in Paris läuft bis 2020.