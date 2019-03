Austria Lustenau verlängert mit Plassnegger

Austria Lustenau vertraut auf Gernot Plassnegger

Zweitligist Austria Lustenau hat den Vertrag mit Trainer Gernot Plassnegger am Donnerstag um ein Jahr verlängert. Der Steirer geht in der kommenden Saison damit in seine dritte Spielzeit bei den Vorarlbergern. Der 41-jährige Plassnegger betreut die Lustenauer, die derzeit auf Platz sechs der 2. Liga liegen, seit September 2017.

Weiters gab der Verein bekannt, dass Planet Pure als Hauptsponsor erhalten bleibt. Das 1999 in Vorarlberg gegründete Unternehmen ist ein Entwickler und Produzent von Bio-Wasch- und Reinigungsmitteln.

apa