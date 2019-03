Starauflauf bei Stadioneinweihung von Tottenham Hotspur

Jürgen Klinsmann (M.) war einer der Fußball-Idole, der beim Legendenspiel mitmachte

Was für eine Stimmung, was für eine Eröffnung! Mit einem herausragend besetzten Legendenspiel wurde am Samstagabend im nördlichen London das neue Stadion von Tottenham Hotspur eröffnet.

Bei der Partie Spurs Legends gegen Inter Forever traten große Fußball-Idole der vergangenen 30 Jahre zum freundschaftlichen Kick gegeneinander an. Mit dabei war unter anderem der 1990er-Weltmeister und Ex-DFB-Teamchef Jürgen Klinsmann, Three-Lions-Legende Paul Gascoigne, der französische Ex-Weltmeister Laurent Blanc oder der irische Publikumsliebling Robbie Keane.

Einen besonderen Auftritt legte Jürgen Klinsmann hin. Aufgrund seiner Vergangenheit sowohl bei den Spurs als auch bei den Nerazzurri wechselte der einstige Weltklasse-Stürmer zur Pause das Trikot und lief jeweils für beide Mannschaften eine Halbzeit lang auf. "Ich fühle mich wirklich geehrt und bin sehr glücklich, heute hier dabei zu sein. Es ist ein besonderer Tage, um dieses Stadion auf den Weg zu bringen. Ich hoffe, es wird den Spurs in der Zukunft zu viele Trophäen verhelfen", meinte der 54-Jährige.

In den Neunzigerjahren stand er zweimal bei Tottenham unter Vertrag. "Auch, wenn es 25 Jahre her ist, als ich zum ersten Mal hierher gekommen bin. Die Spurs sind für mich immer noch etwas ganz besonderes. Die Art und Weise, wie die Leute, der Verein und die Mannschaft mich hier aufgenommen haben, werde ich niemals vergessen", so Klinsmann nach dem Eröffnungsspiel, welches im Übrigen mit 5:4 von den Klub-Ikonen von Inter Mailand gewonnen wurde. Die Italiener wurden dabei von José Mourinho gecoacht, der mit dem Klub in der Saison 2009/2010 das Triple nach Mailand holte.

Standing Ovations für Paul Gascoigne

Den größten Beifall der über 40.000 begeisterten Zuschauer bekam der einstige Mittelfeldstar Paul Gascoigne, der trotz vermehrter gesundheitlicher Rückschläge in den letzten Jahren für knappe zehn Minuten auf das Spielfeld zurückkehrte. Der 51-Jährige wurde für Rafael van der Vaart eingewechselt, der ebenfalls mal für die Londoner in der Premier League auflief.

Das erste Pflichtspiel im neuen Tottenham Hotspur Stadium wird dann am kommenden Mittwoch stattfinden, wenn der Tabellendritte der Premier League in der Meisterschaft gegen Crystal Palace (ab 20:45 Uhr) antreten wird.