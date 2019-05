Lecce gelingt direkter Durchmarsch in die Serie A

US Lecce spielt nächste Saison in der Serie A

US Lecce hat den direkten Durchmarsch von der Drittklassigkeit in die Serie A perfekt gemacht.

Der italienische Fußball-Zweitligist siegte am letzten Spieltag der Serie B 2:1 (2:0) gegen Spezia Calcio und folgt Meister Brescia Calcio in die Topliga. Der dritte Aufsteiger wird in Playoffs ermittelt.

Lecce hatte zuletzt 2012 in der Serie A gespielt, aufgrund des italienischen Manipulationsskandals dann aber den Gang in die dritthöchste Spielklasse antreten müssen.