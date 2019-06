China-Klubs locken Aubameyang mit Mega-Gehalt

Getty Images

Pierre-Emerick Aubameyang steht bei mehreren chinesischen Klubs hoch im Kurs

Nach der Niederlage im Europa-League-Finale wird der FC Arsenal eine weitere Saison ohne Königsklassen-Fußball auskommen müssen. Im Umfeld wächst die Angst vor einer Star-Flucht. Einer der umworbensten Profis der Gunners ist der frühere BVB-Goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang.

Der Gabuner spielt seit anderthalb Jahren in London und traf in 65 Pflichtspielen für Arsenal 41 Mal. Eigentlich will der Klub den Torschützenkönig der Premier League nicht abgeben, doch laut übereinstimmenden Berichten von "Times" und "Mirror" werden die Lockrufe aus China lauter.

So sollen Guangzhou Evergrande and Shanghai SIPG an einem Transfer des 29-Jährigen interessiert sein. Dem Vernehmen nach bieten sie Aubameyang ein Wochengehalt von umgerechnet 340.000 Euro - macht 17,6 Millionen im Jahr!

Obwohl das Arbeitspapier des Stürmers noch bis 2021 gültig ist, gilt ein vorzeitiger Abschied aus der englischen Hauptstadt als realistische Option. Bereits zu Dortmunder Zeiten hatten chinesische Vereine intensiv um Aubameyang gebuhlt.

Grundsätzlich abgeneigt war der schnelle Angreifer nicht. "Natürlich war China eine Option. Es ist doch normal, dass du darüber nachdenkst, wenn dir so viel Geld angeboten wird. Ich weiß, dass viele Menschen gesagt haben, man könne doch nicht nach China gehen, weil das fußballerisch ein Rückschritt sei. Aber ich denke, dass jeder Mensch darüber nachdenken würde, wenn er so ein Angebot bekommt", erklärte Aubameyang 2017 in einem Interview.