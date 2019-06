Zahlt Barca 45 Millionen für einen BVB-Flop?

David Ramos, getty

Mikel Merino (l.) spielte bis 2018 für den BVB

Der FC Barcelona wird in diesem Sommer mit einer ganzen Reihe von Top-Transfers in Verbindung gebracht. Trotzdem haben die Barca-Boss die ferne Zukunft im Blick und wollen deshalb einen ehemaligen BVB-Youngster in die Metropole locken.

Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, hat Mittelfeldspieler Mikel Merino das Interesse der Katalanen geweckt. Der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund kickt seit letztem Sommer für den spanischen Klub Real Sociedad und schaffte dort in dieser Spielzeit den Durchbruch.

Der 23-Jährige habe die Verantwortlichen des 26-fachen spanischen Meister insbesondere mit seiner Flexibilität überzeugt. Während Merino zu Beginn der Saison noch ausschließlich im defensiven Mittelfeld agierte, schlüpfte er im Verlauf der Spielzeit mehrfach auch in die Rolle des zentralen oder offensiven Mittelfeldspielers.

Legt Barca 45 Millionen Euro auf den Tisch

Hinsichtlich einer möglichen Verpflichtung will Barca aber nichts überstürzen. Die Ausstiegsklausel des Linksfußes liegt angeblich bei 45 Millionen Euro und kann noch bis zum Juni 2021 gezogen werden. Ein Wechsel in diesem Sommer sei deshalb unwahrscheinlich.

Beim Klub aus der Küstenstadt soll zunächst abgewartet werden, wie sich Eigengewächs Oriol Busquets entwickelt. Falls der 20-Jährige in der in Zukunft hinter den Erwartungen zurückbleiben sollte, wäre die ehemalige BVB-Hoffnung eine heiße Alternative.

Merino hatte sich 2016 den Dortmundern angeschlossen und dafür seinen Heimatklub CA Osasuna verlassen. In seiner Debütsaison kam der Spieler aus Pamplona jedoch nur auf acht Einsätze in der Bundesliga. 2017/18 wurde er zunächst an Newcastle United verliehen, spielte regelmäßig und wechselte schließlich 2018 für zwölf Millionen Euro nach San Sebastián.