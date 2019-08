Dragović sieht bei Testspiel-Niederlage Rot

APA (AFP/POOL)

Dragović musste bereits nach 20 Minuten vom Feld

Aleksandar Dragović ist am Sonntag im letzten Testspiel von Bayer Leverkusen vor dem Pflichtspielstart am kommenden Wochenende ausgeschlossen worden. Bei der 1:2-Niederlage gegen Valencia musste Österreichs Teamverteidiger wegen einer Notbremse bereits nach 20 Minuten in die Kabine.

Leverkusen geht ohne Sieg in den sieben Vorbereitungsspielen in den Saisonstart am Samstag im DFB-Pokal gegen Alemannia Aachen.

apa