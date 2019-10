Wacker Innsbruck kickt den WAC aus dem Cup

GEPA pictures/ Amir Beganovic

Robert Martić taugt's extrem

Der in der Bundesliga und der Europa League überraschend gute Wolfsberger AC musste sich überraschend mit 0:1 beim Zweitligist Wacker Innsbruck schon im Achtelfinale verabschieden.

Den Treffer der Partie schoss Markus Wallner in der 5. Minute. Der Linksaußen zog nach einer Hereingabe von Alexander Gründler mit links ins rechte Kreuzeck ab. Die Innsbrucker, in der zweiten Liga aktuell auf Rang acht zu finden, verteidigten die knappe Führung danach über die Zeit. Der WAC fand in der 82. Minute die beste Möglichkeit auf den Sprung zumindest in die Verlängerung vor: Wacker-Torhüter Lukas Wedl wehrte einen Schuss von Anderson Niangbo an die Innenstange ab.

Die Tiroler überwintern damit erstmals seit sieben Jahren wieder im Cup-Bewerb. Für den WAC hingegen endete der Oktober damit unbefriedigend. In sechs Spielen in Liga, Cup und Europa League in den vergangenen Wochen holten die Kärntner nur einen Sieg.

apa