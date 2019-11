RB Leipzig nimmt zu Werner-Gerüchten Stellung

Maja Hitij, getty

Wie lange bleibt Timo Werner noch bei RB Leipzig

Nachdem der Wechsel von Timo Werner zum FC Bayern München lange Zeit als sicher galt, ist die Personalie spätestens seit der Vertragsverlängerung des Nationalstürmers bei RB Leipzig bis 2023 wieder offen. Zuletzt hieß es allerdings, dass neben dem deutschen Rekordmeister auch englische Klubs an Werner interessiert seien.

Zu diesen Spekulationen hat sich nun Markus Krösche geäußert und den RB-Fans Hoffnungen gemacht, dass der Angreifer zumindest nicht schon im Winter einen Abflug macht.

"Timo hat seinen Vertrag ja erst vor ein paar Wochen bei uns verlängert, und wir denken überhaupt nicht daran, ihn abzugeben", erklärte der Sportdirektor der Roten Bullen.

Werner in England begehrt

Zuvor hatte der "Mirror" berichtet, dass Werner ganz oben auf der Einkaufsliste von Manchester United steht. Andere Quellen bringen den DFB-Kicker mit dem FC Liverpool in Verbindung.

Reds-Teammanager Jürgen Klopp gilt als Bewunderer Werners, der mit seinem schnellen Antritt gut zum Spielstil des früheren BVB-Coaches passt.

Wie der FC Bayern auf ein mögliches Interesse von der Insel reagiert, bleibt abzuwarten. Werner, dessen Vertrag noch bis 2023 datiert ist und der eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro für den kommenden Sommer in seinem Arbeitspapier hat, soll nach dem Hin und Her in den Verhandlungen derzeit allerdings nicht gut auf den Rekordmeister zu sprechen sein.