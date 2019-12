So läuft der Wechsel-Wirbel um RB-Sturmtalent Erling Haaland

Andreas Schaad, getty

Erling Haaland trifft in fast jedem Spiel für Salzburg

Erling Haaland vom österreichischen Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat sich in der laufenden Saison zum vielleicht begehrtesten Nachwuchsstürmer Europas geballert.

Der junge Norweger brachte es bis Anfang Dezember bereits auf 28 Pflichtspieltore und überragte vor allem in der Gruppenphase der Champions League sowie der österreichischen Bundesliga.

Nach dem Ausscheiden aus der Champions League werden den Salzburgern nun zumindest gute Chancen eingeräumt, in der Europa League um den Titel mitzuspielen. Trainer und Spieler von RB Salzburg untermauerten diesen Anspruch schon kurz nach dem Ausscheiden gegen den FC Liverpool. Auch die Online-Buchmacher werben mit interessanten Wettbonus-Angeboten für die großen europäischen Klubwettbewerbe.

Haaland überragte unter anderem mit einem Dreierpack zum Königsklassen-Auftakt gegen den KRC Genk. Kein Wunder, dass der Shootingstar längst in den Notizblöcken sämtlicher Scouts von europäischen Spitzenvereinen gelandet ist - darunter der BVB, FC Bayern und RB Leipzig.

Das Tauziehen um den 19-Jährigen nimmt immer mehr Fahrt auf. Wir erzählen die Wechselgeschichte von um Erling Haaland von Beginn an nach:

+++Transfer zum Schnäppchenpreis+++

Im Januar 2019 wechselt Haaland für gerade einmal fünf Millionen Euro von Molde FK nach Salzburg. Seine ersten Monate in Österreich laufen allerdings alles andere als rund. In der Rückrunde 2018/2019 kommt der Angreifer lediglich zu zwei Liga-Einsätzen (ein Tor).

+++Durchbruch in der Champions League+++

In der laufenden Saison gelingt Haaland dann der Durchbruch. Nicht nur in der österreichischen Bundesliga trifft er am Fließband. Auch in der Champions League sorgt der Youngster für Furore. Und so stehen die Topklubs plötzlich Schlange ...

+++Über 20 Klubs mit Interesse?+++

... Anfang November berichtete der "Guardian" vom Interesse zahlreicher Vereine. Die Liste erstreckt sich von Real Madrid, dem FC Barcelona über den FC Bayern, Manchester City, Stadtrivale United und den FC Arsenal bis hin zu Juventus Turin. Zuvor wurde Haaland auch schon mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

+++Salzburg dementiert Angebote+++

Nur wenige Tage später dementiert Salzburg konkrete Angebote für den Leistungsträger. "Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Wir haben uns noch mit nichts anderem beschäftigt oder beschäftigen müssen", sagt Sportdirektor Christoph Freund.

+++Wechsel zu RB Leipzig denkbar+++

Doch die Spekulationen gehen munter weiter. Wie "Sky Sports" Mitte November berichtet, denkt der 19-Jährige über einen Wechsel zu RB Leipzig nach. Ralf Rangnick, seit seinem Abschied aus Leipzig "Head of Sport and Development Soccer" bei Red Bull, sowie RB-Trainer Julian Nagelsmann wollen Haaland offenbar überzeugen, in seiner Karriere bei den Sachsen einen Zwischenschritt einzulegen.

+++Keine Leipzig-Klausel+++

Der "Daily Mirror" meldet derweil, dass RB Leipzig den Stürmer im kommenden Sommer für 30 Millionen Euro verpflichten kann. "So eine Klausel gibt es nicht, das ist für uns kein Thema", dementiert Salzburgs Sportdirektor Freund prompt.

+++FC Bayern und BVB beobachten Haaland weiter+++

Anfang Dezember nimmt die Personalie Haaland erneut Fahrt auf. Nach Informationen von "Verdens Gang" beobachten Borussia Dortmund und der FC Bayern den 19-Jährigen weiter. Vertreter von FC Barcelona, Real Madrid, Juventus, Manchester United, Manchester City, FC Chelsea, FC Arsenal, FC Valencia und FC Sevilla sollen Haaland ebenfalls scouten.

+++Wird Haaland für den BVB zum Schnäppchen?+++

Nachdem in den Wochen zuvor eine Ablösesumme zwischen 30 und 60 Millionen Euro im Raum stand, darf Haaland Red Bull Salzburg im Winter dank einer Ausstiegsklausel offenbar schon für 20 Millionen Euro verlassen. Das berichtet "Bild". Immer heißer werden in dieser Phase die Gerüchte um ein BVB-Interesse, von dem auch der "kicker" berichtet.

+++FC Bayern aus dem Rennen?+++

Nach Informationen von "Sport Bild" hat der FC Bayern Stand Anfang Dezember kein ernsthaftes Interesse an Haaland. Der Grund: Die Verantwortlichen an der Säbener Straße glauben, dass das Top-Talent hinter Robert Lewandowski zu wenig Spielzeit bekommen würde.

+++Lucien Favre spricht über die Haaland-Gerüchte+++

Angesprochen auf die andauernden Spekulationen im Haaland erklärt BVB-Trainer Lucien Favre: "Bei uns ist das momentan kein Thema. Jetzt ist auch nicht die Zeit, um darüber zu sprechen." Der 62-Jährige bestätigt jedoch, dass der Klub auf der Suche nach einem Stürmer sei.

+++Salzburg-Coach rät Haaland zu Leipzig-Wechsel+++

In einem Interview mit "Omnisport" rät Salzburgs Trainer Jesse Marsch seinem Schützling in der ersten Dezemberwoche zu einem Wechsel zu RB Leipzig. Haaland und der deutsche Bundesligist würden "in der Theorie toll zusammenpassen", so der US-Amerikaner.

+++"Ganz Europa bemüht sich um ihn"+++

Am 7. Dezember verrät Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund neue Details: "Ganz Europa bemüht sich um ihn, aber an den Verein ist noch keiner direkt herangetreten." Die Existenz eines Vorkaufsrechts für RB Leipzig dementiert der Manager. Bedeckt hält sich Freund in Bezug auf eine mögliche Ausstiegsklausel.

+++Juve-Offerte und Fährte nach Dortmund "sehr heiß"+++

Zeitgleich heißt es aus Italien, Juventus sei mit einer ersten Offerte an Haaland herangetreten. Das kolportierte Jahresgehalt: drei Millionen Euro. Allerdings, so Transfer-Experte Alfredo Pedullà, soll auch die Fährte nach Dortmund "sehr heiß" sein.

+++Haaland: "Konzentriere mich nur auf meinen Job"+++

Haaland selbst hält sich trotz der zunehmenden Spekulationen um seine Zukunft bedeckt. "Ich konzentriere mich nur auf meinen Job und genieße jeden Tag den Moment, das ist mein Fokus, auf Salzburg, das ist überhaupt kein Problem", sagt der Youngster vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Liverpool am 10. Dezember.

+++Zorc hält sich bedeckt+++

Vor dem Champions-League-Spiel gegen Slavia Prag äußert sich BVB-Sportdirektor Michael Zorc zum Thema Haaland: "Es ist eine Frage des Respektes du der Umgangsform. Die Mannschaft spielt gerade. Deshalb werde ich das in keinem Fall kommentieren", so Zorc.

+++Leipziger Geheimplan enthüllt+++

Während der BVB angeblich hinter den Kulissen einen Winter-Transfer vorantreibt, verfolgt RB Leipzig laut "Sport Bild" einen ganz anderen Plan: Die Sachsen haben im Januar ohne selbst Spieler zu verkaufen kein Budget für eine Haaland-Verpflichtung frei und hoffen deswegen darauf, dass der Youngster erst im Sommer wechselt.

+++ RB-Manager bestätigt Verhandlungen+++

Am 12. Dezember bestätigte Christoph Freund, der Sportdirektor von Red Bull Salzburg, dass Haaland sich in Verhandlungen mit den beiden Klubs aus Deutschland befindet: "Wir sind in alle Gespräche involviert. Wir wussten natürlich auch, dass Haaland am Mittwoch zu Gesprächen in Leipzig und Dortmund war. Alle in Salzburg wollen das Beste für ihn", so Freund zur jüngsten Entwicklung.

Wie auch immer sich das norwegische Talent entscheiden wird: Der Wechselwinter um Erling Haaland wird im Januar wohl noch heißer werden...