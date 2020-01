Rom-Talent Zaniolo fällt schwer verletzt aus

unknown

Zaniolo zog sich einen Kreuzbandriss zu

Der italienische Fußball-Erstligist AS Rom muss monatelang auf sein Talent Nicolo Zaniolo verzichten.

Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler zog sich am Sonntag beim 1:2 (0:2) gegen Rekordmeister Juventus Turin einen Kreuzbandriss sowie einen Meniskusschaden im rechten Knie zu und soll bereits am Montag operiert werden. Der 20-Jährige war unter Tränen in der 33. Minute des Spiels aus dem Olympiastadion getragen worden.

Der aus der Toskana stammende Nationalspieler ist seit der vergangenen Saison ein großer Hoffnungsträger der Römer.

In dieser Saison erzielte er in 24 Pflichtspielen sechs Treffer und legte zwei Tore auf. "Ich werde stärker als bisher zurückkehren", versicherte Zaniolo auf Instagram.