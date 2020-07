Peinliche Nike-Panne kostet Barca Millionen

via www.imago-images.de

Der Trikot-Sponsor des FC Barcelona leistete sich eine kostspielige Panne

Als wären die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise für den FC Barcelona nicht schon schlimm genug, sorgt nun ausgerechnet der langjährige Partner Nike für ein zusätzliches Minus in den Kassen der Katalanen. Die Rede ist von einer Millionensumme.

Eigentlich hätten die neuen Trikots des FC Barcelona schon längst im Handel sein und die Kassen des Klubs füllen sollen. Doch ein Produktionsfehler des Herstellers Nike führte zu einem millionenfachen Rückruf der Jerseys.

Das neue Barca-Trikot

Bei dem Fehler handelt es sich laut Aussage einer namentlich nicht genannten Quelle um "ein ästhetisches Problem, das nichts mit der Qualität des Produkts zu tun hat".

Wie genau das Problem aussieht, ist nicht bekannt. Fakt ist: Der FC Barcelona musste den Trikotverkauf aussetzen und kann das neue Modell laut spanischen Medienberichten womöglich erst im Herbst auf dem Markt anbieten.

Kostet der Nike-Fehler 25 Millionen Euro?

Laut Berechnungen der "Mundo Deportivo" wird dieser Fehler den FC Barcelona ein kleines Vermögen kosten. Ausgehend von den Trikotverkäufen der letzten Jahre, soll es sich um eine Summe in Höhe von 15 bis 25 Millionen Euro handeln. Diese Einnahmen erwirtschaftete der Klub in den vergangenen Sommern durch den Verkauf der Trikots in der Ferienzeit.

Das letzte Wort in der Causa ist offenbar noch lange nicht gesprochen. Innerhalb des Klub soll es laut "MD" Stimmen geben, die darauf bestehen, Nike notfalls per Klage zu einer Entschädigungszahlung zu zwingen.

Eine erfolgreiche Klage könnte dabei helfen, die Millionenverluste durch die Corona-Krise in Grenzen zu halten. Allein durch die Zwangsschließung der sechs offiziellen Barca-Shops soll der Klub in den letzten Monaten 15 Millionen Euro verloren haben.

Hinzu kommt, dass auch die Profi-Abteilung der Fußballer derzeit hohe Kosten produziert, die der Klub nur mit viel Mühe stemmen kann. Nicht umsonst steht im Sommer ein großer Umbruch bevor, in dessen Zug zahlreiche Spieler gehen sollen. Arthur wurde bereits verkauft, Coutinho, Ivan Rakitic und weitere Profis sollen folgen.