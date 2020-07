Katar-Quali in Südamerika erst im Oktober

AFP/SID/LUIS ACOSTA

Brasiliens Weg zur WM 2022 startet im Oktober

Der Auftakt der Südamerika-Qualifikation für die Fußball-WM 2022 in Katar ist erneut verschoben worden.

Der erste Spieltag, der zunächst von Ende März auf September verlegt worden waren, soll nun im Oktober ausgetragen werden. Die FIFA berät daher über einen zusätzlichen Spieltag im Januar 2022, um die Qualifikation rechtzeitig bis März 2022 abschließen zu können.

In Südamerika treffen die zehn Teams (Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela) an 18 Spieltagen in Hin- und Rückspielen aufeinander. Die besten vier Teams der Tabelle qualifizieren sich für die WM, die fünftplatzierte Mannschaft muss in die Play-offs.